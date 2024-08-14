Оборот розничной торговли в Москве достиг 3,47 триллиона рублей по итогам полугодия

Оборот розничной торговли в российской столице за первые шесть месяцев текущего года достиг 3,47 триллиона рублей. Рост к тому же периоду 2023 года составил 8,6% в сопоставимых ценах. Такую статистику обнародовала заместитель мэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Она уточнила, что драйвером роста стал непродовольственный сектор.



«Его обороты выросли на 15,5% и составили 1,74 триллиона рублей. Наибольший рост показали магазины, которые реализуют косметику и парфюмерию, одежду, ювелирные изделия, спорттовары, а также автосалоны. Потребительская активность в этом сегменте восстановилась, крупные ритейлеры отладили систему поставок. Продукцию ушедших с рынка компаний замещают отечественные бренды и торговые марки дружественных стран», – рассказала заммэра.



Оборот продовольственных товаров увеличился за этот период на 2,5% - до 1,73 триллиона рублей. При этом доля столицы в общем обороте розничной торговли России в первой половине года составила 13,4%. По словам Багреевой, ещё одним фактором роста стала заполняемость торговых центров Москвы покупателями. Этот показатель прибавил 2,7% за тот же период.



Так, плотность потока посетителей в июне в среднем достигала 275 человек в сутки на тысячу квадратных метров - на 5% больше значения июня 2023 года. Причём прирост трафика в текущем году обеспечивают в основном ТЦ малых форматов в районах и округах.

