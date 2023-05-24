Оборот московских компаний сферы услуг вырос на 8,3% за первый квартал 2023 года
Столичные предприятия оказали населению на 8,3% больше платных услуг в январе – марте 2023 года, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, объем платных услуг предприятий Москвы достиг 708,5 миллиарда рублей. Лидерами роста стали электронные сервисы.
«Наибольший рост в первые три месяца этого года демонстрировали цифровые услуги: подписки на онлайн-кинотеатры, электронные сервисы, облачные хранилища. Выручка в этом сегменте составила 44,5 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 76,1 процента», – отметил Владимир Ефимов.
На втором месте по растущим объемам выручки - сфера культуры. Обороты учреждений культуры выросли на 43,8% в январе-марте текущего года. Тройку лидеров замыкает сфера туризма с ростом оборота на 20% за I квартал 2023 года. Такой рост объясняется развитием внутреннего туризма.
Департамент экономической политики и развития города Москвы отмечает, что впервые три месяца 2023 года обороты в сфере образования увеличились на 19%, достигнув 66,3 миллиарда рублей. Спортивные учреждения демонстрируют рост оборотов на 12,5% в январе-марте текущего года по сравнению с I кварталом 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru