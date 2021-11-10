Объемы продажи городской недвижимости выросли в 2,5 раза благодаря цифровизации

Благодаря продаже городского имущества в онлайн-режиме инвесторы смогли приватизировать в 2,5 раза больше объектов нежилой недвижимости в Москве, чем за весь 2019 год. По сравнению с 2020-м годом этот показатель вырос на треть, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что весь процесс продажи городской нежилой недвижимости был переведен в электронный вид в январе 2020 года.

«Это способствовало увеличению активности инвесторов. Так, в 2019 году, когда действовала прежняя схема реализации, было заключено 484 договора купли-продажи на 4 миллиарда рублей. В 2020 году, несмотря на пандемию и определенный спад экономической активности, город оформил 898 электронных сделок на сумму 5,4 миллиарда рублей. За девять месяцев этого года по итогам городских торгов было подписано 1216 соглашений на 5,7 миллиарда рублей, что на 151% больше, чем в 2019 году и на 35% больше, чем в 2020 году», – отметил заммэра.

Аукционы в электронном виде город начал проводить с 2014 года, но договоры по их итогам заключались оффлайн, в бумажном виде. Инвестору для оформления сделки купли-продажи нужно было совершить 11 энергозатратных шагов. В полностью цифровой вид весь процесс реализации городского имущества был переведен в начале 2020 года. В результате сейчас победителю торгов в электронной форме нужно сделать всего несколько кликов в личном кабинете инвестора на Инвестиционном портале Москвы и на сайте Росреестра: для подписания договора купли-продажи, подписания акта приема (передачи) и подачи заявления на государственную регистрацию права.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в нынешнем году самым большим спросом у покупателей столичной недвижимости пользовались машино-места, нежилые помещения, а также здания и земельные участки под ними.

