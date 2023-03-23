Объем производства электрооборудования в Москве вырос на 45% по сравнению с прошлым годом

Объем изготовления электрооборудования московскими заводами в январе текущего года увеличился на 44,7% по сравнению с январем 2022 года. Вместе с тем объем переданных товаров заказчикам увеличился на 30% и составил более 8,1 млрд рублей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на столичных предприятиях идет активное освоение новых технологий. Это позволяет удовлетворять увеличивающуюся потребность в их продукции, а также наращивать объемы производства и расширять портфель заказов.

Отмечается, что московские заводы занимаются выпуском контрольно-измерительных, осветительных и распределительных приборов, а также кабелей, аккумуляторных батарей и прочих устройств.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский уточнил, что в январе 2023 года изготовители генераторов, электродвигателей, распределительных устройств, трансформаторов и контрольно-измерительных приборов нарастили выпуск продукции на 75,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а кабельные заводы — на 3,5%.

Овчинский подчеркнул, что Москва активно помогает таким производствам. Так, с 2021 года статус промышленного комплекса получили заводы «Москабельмет» и «Спецкабель». Теперь они могут получать налоговые льготы и тратить сэкономленные деньги на собственное развитие.

Также в столице будет проведен онлайн-конкурс на подписку офсетного контракта на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. Город активно использует такой партнерский механизм для размещения ключевых производств. Он выгоден и для инвестора, и для столицы: инвестор получает рынок, на котором его продукция будет востребована, а город — возможность замещать импортные товары, стимулирование вложений в реальный сектор экономики, новые рабочие места для москвичей и уменьшение трат на госзакупки.

