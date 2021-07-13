Объем продукции столичной ОЭЗ вырос на треть
Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» за первый квартал этого года на 28% увеличили объемы производства продукции по сравнению с тем же периодом 2020 года. Всего было произведено товаров и услуг на сумму 3,7 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Основной объем – более 70% – обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники. В тройку лидеров вошли предприятия фармацевтического и медицинского кластера, а также информационно-коммуникационных технологий», – сказал он.
Владимир Ефимов рассказал, что общий объем произведенной резидентами продукции за все время работы в ОЭЗ «Технополис Москва» превысил 85 млрд рублей. Также в начале года расширили свой штат фармацевтические производства, предприятия микроэлектронной отрасли, разработчики решений в отрасли энергоснабжения.
«Развитию производств способствуют особые условия ОЭЗ «Технополис Москва», которые созданы для стимулирования инноваций в промышленности и роста технологического бизнеса», – добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.
Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок – одна в Печатниках и четыре в Зеленограде. В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.
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