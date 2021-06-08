Объем инвестиций резидентов технополиса «Москва» вырос на 35%

На треть - 8,9 млрд рублей - по итогам 2020 года вырос объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва».

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это на 35% больше, чем годом ранее, когда объем инвестиций составлял 6,6 млрд рублей.

«По итогам 2020 года совокупный объем всех вложений резидентов за все время существования ОЭЗ Москвы уже превысил 37,5 млрд рублей», – напомнил Ефимов.

Наиболее привлекательными для инвесторов стала отрасль производства медицинских изделий, лекарственных препаратов и оборудования. В них было вложено более пяти млрд рублей. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров уточнил, что на территории технополиса «Москва» развивают свои площадки по выпуску препаратов против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений, изделий для стомированных больных.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев, среди лидеров по объемам инвестиций также предприятия микроэлектроники.

«В 2020 году суммарно они вложили 2,7 млрд рублей. Предприятия занимаются производством микросхем, чипов, силовых модулей, оптических трансформаторов и робототехнических комплексов», - добавил он.

Добавим, условия, созданные в этой особой экономической зоне, позволяют резидентам каждый год экономить на налогах и других обязательных платежах. Преференции, которые получает компания, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке налога на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль.

