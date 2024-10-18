О развитии столичной контрактной системы рассказали на Московском финансовом форуме

Московский финансовый форум состоялся в ЦВЗ «Манеж» 18 октября. Основной темой мероприятия стала трансформация суверенной финансовой системы в свете роста благосостояния России и воплощения в жизнь национальных целей развития. В рамках специальной сессии, посвященной развитию контрактной системы, глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов поделился опытом Москвы.

По его словам, столица обладает широким спектром возможностей для развития сферы государственного заказа. При этом основными направлениями работы являются рост числа заключенных контрактов на поставку инновационной продукции, привлечение к участию в госзакупках малого и среднего предпринимательства, а также увеличение доли закупок российской продукции.

Пуртов подчеркнул, что московское правительство постоянно совершенствует, используя инструменты нормативного регулирования, контрактную систему. Основной задачей при этом является сохранение баланса интересов заказчиков и поставщиков.

Ожидается, что введение соответствующих норм позволит добиться роста доли долгосрочных закупок, создания комфортных условий для малого и среднего предпринимательства, а также увеличения конкуренции на рынке крупных инфраструктурных проектов, отметил Пуртов.

Руководитель департамента также назвал портал поставщиков удобным межрегиональным инструментом для проведения оперативных закупок малого объема. На платформе уже зарегистрировано свыше 350 тысяч предпринимателей, а каталог продукции насчитывает 2,9 млн уникальных наименований. На портале ежедневно заключается свыше 1500 контрактов.

