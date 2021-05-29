Новый фармкомплекс по производству онкопрепаратов появится в Москве

Первая очередь нового фармацевтического комплекса введена в эксплуатацию на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, предприятие будет производить около 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний.

«Заявленный объем выпускаемой продукции — до 100 млн упаковок различных лекарственных форм ежегодно. К изготовлению первых партий лекарственных препаратов резидент ОЭЗ планирует приступить в августе этого года, а вывести производство на полную мощность — во втором квартале 2022 года», — уточнил Ефимов.

Вице-мэр добавил, что инвестиции в реализацию проекта уже превысили миллиард рублей, а на предприятии создадут 260 рабочих мест.

На площадке первой очереди комплекса завершились основные строительно-монтажные работы, идет подготовка к установке технологического оборудования и пуско-наладочным работам.

«На первом этапе строительства комплекс занимает 3,4 тысячи квадратных метров. После второго этапа территория предприятия увеличится до 5,5 тысячи квадратных метров, а площадь чистых комнат составит 1,8 тысячи квадратных метров», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Глава департамента рассказал, что в составе комплекса предусмотрен собственный центр исследований и разработок, или R&D центр, а также микробиологическая лаборатория для разработки новых лекарств.

В будущем компания «ОнкоТаргет», резидент ОЭЗ «Технополис «Москва», намерена совместно с организациями-партнерами объединить усилия по созданию социально значимых препаратов, не производящихся в России, в том числе лекарств для лечения онкозаболеваний. Значительная часть препаратов будет направляться в российские муниципальные медицинские учреждения в рамках госзаказов.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев, статус резидента предприятия позволяет ежегодно экономить на налогах и других обязательных платежах. Компании также получают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, льготной ставке на прибыль.

