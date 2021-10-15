Новые высокотехнологичные предприятия появятся на месте бывшей промзоны «Серп и Молот»

Два участка бывшей московской промзоны «Серп и Молот» будут реорганизованы в рамках проекта «Индустриальные кварталы», сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов составит почти 50 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект - около 4,5 млрд рублей в год», - отметил Ефимов.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров сообщил, что общая площадь застройки превысит 190 тысяч квадратных метров.

«Сейчас там находятся склады, несколько автосервисов, таксопарк и недействующий хлебозавод», - рассказал Прохоров.

Один участок находится в Нижегородском районе, второй – в Лефортово, их общая площадь превышает 8 га. На этих территориях будет создано 3,2 тысячи новых рабочих мест. При этом реализация проектов не превысит, соответственно, 6 и 5 лет.

По словам Прохорова, почти половину территории, расположенной в Нижегородском районе, займут высокотехнологичные предприятия.

