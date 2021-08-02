Новые квартиры с начала года получили более тысячи московских семей

Москвичи переезжают в новые, более современные и комфортные дома. За последние 10 лет в столице введено 37 млн квадратных метров новой жилплощади. В рамках реализации программы развития города новые дома строятся по самым современным стандартам — с зелеными безопасными дворами, просторными квартирами и умными счетчиками, позволяющими снижать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Более тысячи московских семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, с начала года получили от города новые квартиры или выплаты. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что за десять лет очередь удалось сократить почти в три раза. Он добавил, что в среднем очередь на улучшение жилищных условий в столице ежегодно сокращается на 10%.

«На начало 2010 года в этом списке состояло 136,7 тысячи семей, а к началу 2015 года – уже 76,7 тысячи. Сейчас на учете находится менее 47 тысяч семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», - отметил Владимир Ефимов.

В этом году, как и в прошлом, на социальные выплаты очередникам для строительства или покупки жилых помещений предусмотрено 9 млрд рублей. В 2019 году эта сумма составляла 8 млрд рублей, а в 2018-ом – 6 млрд рублей.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что из более чем одной тысячи семей, которым город улучшил жилищные условия в этом году, около 740 семьи получили квартиры по договорам социального найма, мены или купли-продажи. Чуть более 370 семей получила денежные выплаты на сумму, превышающую 2 млрд рублей. Из них более полутора миллиардов предоставлены 173 многодетным семьям, состоящим на жилищном учете.

Сведения о количестве граждан, состоящих на жилищном учете, размещаются на официальном сайте мэра Москвы. Также на портале mos.ru для очередников доступен электронный сервис, при помощи которого можно узнать свой номер в очереди.

