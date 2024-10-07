Нежилое помещение у станции метро «Павелецкая» выставили на торги в Москве

Предприниматели смогут приобрести в Москве нежилое помещение, расположенное возле станции метро «Павелецкая». Заявочные кампании завершатся 14 ноября, определят победителя открытого аукциона 26 ноября. Об этом рассказал глава департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Объект имеет свободное назначение, а значит победитель аукциона сможет открыть здесь магазин, кафе, аптеку, ателье, мастерскую, салон красоты и другие учреждения сферы услуг», - пояснил он.

По словам Пуртова, в первые шесть месяцев 2024 года городе выставил на торги более 1,1 тысячи подобных помещений. При этом средняя конкуренция составила более семи участников на лот.

Объект находится на первом этаже, имеет отдельный вход и подключен к коммуникациям. Для участия в открытом аукционе необходима регистрация на цифровой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Объекты для коммерческого использования выставляются в Москве на торги регулярно. Как сообщал мэр города Сергей Собянин, с 2014 года продажи городской недвижимости выросли в 13 раз.

Предприниматели могут ознакомиться с информацией о доступных объектах на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

