Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 41%

Объем столичного несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) за девять месяцев 2020 года увеличился на 41,2% и составил 27,11 млрд долларов. За такой же период прошлого года этот показатель составлял 19,2 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в структуре ННЭ столицы промышленный экспорт увеличился на 44,8% (24,83 млрд долларов), а экспорт агропромышленной продукции вырос на 11% (2,28 млрд). Московская продукция поставлена в 176 стран, самые крупный экспорт был в Великобританию, Казахстан, США, Белоруссию и Китай. На эти пять стран приходится 60% всего ННЭ Москвы.

В рамках реализации нацпроекта «Межрегиональная кооперация и экспорт» Москва за девять месяцев года выполнила план по развитию промышленного экспорта столичного региона на 106,3%, экспорта продукции АПК – на 71,2%.

«В структуре стран-покупателей несырьевой неэнергетической продукции Москвы выделяют Гонконг, Германию и Японию – эти страны показали наибольший рост по отдельным товарным группам и вошли в десятку торговых партнеров Москвы», - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В частности, экспорт в Гонконг увеличился более чем в 3,5 раза (на 1,08 млрд долларов) за счет увеличения поставок свинины, а также средств для макияжа и ухода за кожей. Между тем, в Германию рост экспорта - на 7,3% - обусловлен увеличением спроса на автотехнику.

Для развития международной кооперации, промышленного и агропромышленного экспорта в столице работает центр «Моспром» https://prom.moscow/. Его специалисты помогают предпринимателям в решении текущих проблем внешнеэкономической деятельности. В их числе вопросы технического регулирования, совершенствования мер господдержки и информационного сопровождения.

Помимо этого, всестороннюю финансовую и нефинансовую поддержку столичные экспортно ориентированные компании могут получить в Московском экспортном центре.



