Названы 100 креативных лидеров России

Сообщество Creative Russia Network составило список «100 креативных лидеров России» — людей, которые определяют движение креативного сектора экономики страны.

Рейтинг в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» представил куратор проекта, исполнительный директор комитета РСПП по ИС и креативным индустриям Игорь Намаконов (автор бестселлера «Кроссфит мозга», обладатель первого в России золотого каннского льва).

Участники рейтинга указаны в алфавитном порядке и разделены по категориям, что подчеркивает их равенство. Публиковать топ-100 лидеров планируется ежегодно. В категорию «Архитектура», среди прочих, вошли основатели КБ «Стрелка» Денис Леонтьев и Варвара Мельникова, среди лидеров категории «Дизайн» — дизайнеры Артемий Лебедев и Гоша Рубчинский, «Изобразительное искусство» — художник Покрас Лампас, «Кино, видео, фотография» — продюсер и сценарист Семен Слепаков и режиссер Илья Найшуллер, «Музыка» — группа Little Big, певец Иван Дорн и хип-хоп-исполнитель Хаски, «Телевидение и радио» — основатель канала «Дождь» Наталья Синдеева, журналист Юрий Дудь и шоумен Александр Гудков.

Лонглист кандидатов для рейтинга включал в себя 3000 имен, из них выбрали 100 после опросов лидеров мнений, экспертов и голосования жюри.

В сентябре прошлого года в Российском союзе промышленников и предпринимателей впервые провели круглый стол комитета креативных индустрий, где отметили проблему консолидации креативных индустрий – у всех свои правила, в том числе правовое регулирование работы и налоговое законодательство, а потому сложно договариваться об общих инициативах.

Основная проблема, стоящая перед этим рынком – привлечение денег в него с помощью существующих финансовых инвестиционных инструментов, защита прав на интеллектуальную собственность и необходимость расширения списка участников этой отрасли.

В то же время рынок креативных индустрий растет даже в кризис, в России его капитализация достигает 12 миллиардов долларов.

«2020 год демонстрирует высокие темпы развития креативных индустрий, которые в перспективе призваны стать одним из драйверов экономического развития. Стоит отметить, что правительство Москвы в этом контексте поддерживает самые современные тренды, формируя передовой опыт в построении экономики будущего, основанной на инновационных решениях, закладывающий базовые принципы взаимодействия города и субъектов перспективных отраслей, к которым в первую очередь относятся креативные индустрии», - сказал Игорь Намаконов.

