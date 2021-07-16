Назван регион России с наивысшим уровнем дата-зрелости

Минэкономразвития представило новую методику оценки органов исполнительной власти и регионов России по работе с цифровыми базами данных – так называемой дата-зрелости. Единственным регионом, которому был присвоен наивысший уровень, стала Москва.

«Москва выполнила все критерии и стала единственным регионом Российской Федерации, который соответствует наивысшему уровню дата-зрелости. В открытых данных приведено 625 актуальных уникальных наборов данных, представлена открытая пользовательская статистика и API, актуальные сведения об ответственных лицах, город проводит и участвует в хакатонах», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он обратил внимание, что также в Москве функционирует портал data.mos.ru, где в открытом доступе опубликовано 1149 тематических наборов данных, мобильных приложений и справочников, в которых раскрыта информация более чем о 1 900 000 объектах городской инфраструктуры.

Оценка происходила по таким критериям, как: размещение обязательных и востребованных наборов данных, качественная работа с данными, размещение наборов данных в удобных форматах (xml, csv, json и т.д.), их своевременная актуализация, работа с обратной связью, наличие открытого API, счетчиков, информации о приложениях и т.д.

«Открытые данные повышают инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность объекта хозяйствования на внутреннем и внешних рынках, способствуют росту ВВП и положительно влияют на качество управленческих решений», — добавил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Он подчеркнул, что с помощью открытых данных обеспечивается прозрачность работы органов государственной власти.

