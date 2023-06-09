Наивысший кредитный рейтинг присвоен зеленым облигациям Москвы
Столичным зеленым облигациям для населения эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) по национальной шкале, оценив инвестиционный риск вложений в них как минимальный. Такой рейтинг присваивают субъектам страны, выпускам ценных бумаг или финансовым обязательствам с максимальным уровнем кредитоспособности.
Доходность по зеленым облигациям Москвы после удержания налога на доходы физлиц соответствует доходности по депозитам ведущих российских банков. Об этом сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
Она отметила, что средняя ставка по вкладам на три месяца в топ-10 банков на сегодняшний день составляет 7,2% годовых, по накопительным счетам — 4,9% годовых. Таким образом, по словам Багреевой, облигации являются надежным и высокодоходным финансовым инструментом для населения.
Так, приобрести зеленые облигации могут только физлица на платформе Мосбиржи «Финуслуги». Ценные бумаги там разместили в объеме два миллиарда рублей. Срок их обращения — два года, а ставка купонного дохода — 8,5% годовых.
Приобрести зеленые облигации могут только физические лица на финансовой платформе Московской биржи «Финуслуги», где 30 мая 2023 года ценные бумаги были размещены в объеме два миллиарда рублей. Срок их обращения — два года, ставка купонного дохода — 8,5 процента годовых. Зеленые облигации Москвы не торгуются на бирже и по желанию инвесторов могут быть в любой момент выкуплены городом с сохранением всего начисленного купонного дохода.
Средства, которые город получает от продажи зеленых облигаций, будут направлены на реализацию глобального экологического проекта столицы: замену дизельных автобусов на электробусы. Это позволяет снизить объемы выбросов вредных веществ и парниковых газов.
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