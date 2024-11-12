На западе Москвы выставили на торги семь нежилых помещений

Семь нежилых помещений выставили на продажу в районе Кунцево, рассказал глава Департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Они будут реализованы посредством открытых аукционов в электронной форме, которые состоятся с 22 ноября по 17 декабря в зависимости от выбранного лота», – уточнил он.

В пяти помещениях, расположенных на первом этаже новостройки, предприниматели смогут открыть кафе, магазины, аптеки, и другие предприятия сферы услуг. Еще два объекта расположены в подвалах жилых домов. В них по желанию победителей торгов можно будет обустроить фитнес-клуб, центр киберспорта или мастерскую. Каждое из помещение оборудовано отдельным входом и подключено к основным коммуникациям.

Подать заявку на участие в торгах можно до 5 декабря. Для этого необходима регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Коммерческая недвижимость выставляется в Москве на торги регулярно. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, с 2014 года продажи городской недвижимости выросли в 13 раз.

Информация об объектах, выставленных на торги, представлена на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

