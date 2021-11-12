На юго-востоке Москвы появится еще один индустриальный квартал
В Нижегородском районе Москвы на территории бывшей промышленной зоны Грайвороново появится индустриальный квартал. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На юго-востоке Москвы появится еще один индустриальный квартал, он расположится около станций МЦК и второй линии МЦД «Новохохловская». Сейчас там находятся склады и автосервис. Площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию превышает 3,7 гектара», - сообщил заммэра.
По его словам, инвестор вложит 15 миллиардов рублей в реорганизацию территории, а ежегодные поступления в бюджет города составят 1,3 миллиарда рублей.
На территории бывшей промзоны планируется возвести более 55 тысяч квадратных метров недвижимости. Это будут научно-производственные и общественно-деловые пространства, в которых появится более 400 новых рабочих мест.
По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, согласно проекту, почти 40 тысяч квадратных метров выделено под научно-производственную деятельность. Остальную недвижимость займут банки, кафе, магазины и спортивные площадки. Территория будет благоустроена и озеленена.
Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы осуществляется в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Планируется, что город получит около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- В украинском Минэнерго заявили об энергетической войне с Россией
- Гинцбург назвал способ борьбы со штаммом «дельта»
- Вирусолог спрогнозировал победу над коронавирусом в России
- Мошенники продают в Сети данные покупателей поддельных справок о вакцинации
- ОАК: беспилотный Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы
- Вашингтон предупредил Брюссель о «планах» Москвы по «вторжению» на Украину
- Военные РФ создали БАД против коронавируса
- Кулеба: Киев изменил «ход игры» с США в свою пользу
- В Еврокомиссии оценили вероятность санкций против «Аэрофлота»
- Малышева похвалили спасших МакSим медиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru