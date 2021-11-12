В Нижегородском районе Москвы на территории бывшей промышленной зоны Грайвороново появится индустриальный квартал. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На юго-востоке Москвы появится еще один индустриальный квартал, он расположится около станций МЦК и второй линии МЦД «Новохохловская». Сейчас там находятся склады и автосервис. Площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию превышает 3,7 гектара», - сообщил заммэра.

По его словам, инвестор вложит 15 миллиардов рублей в реорганизацию территории, а ежегодные поступления в бюджет города составят 1,3 миллиарда рублей.

На территории бывшей промзоны планируется возвести более 55 тысяч квадратных метров недвижимости. Это будут научно-производственные и общественно-деловые пространства, в которых появится более 400 новых рабочих мест.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, согласно проекту, почти 40 тысяч квадратных метров выделено под научно-производственную деятельность. Остальную недвижимость займут банки, кафе, магазины и спортивные площадки. Территория будет благоустроена и озеленена.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы осуществляется в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Планируется, что город получит около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

