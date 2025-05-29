На торги выставили нежилое помещение на востоке Москвы

Инвесторы могут поучаствовать в аукционе по продаже коммерческого помещения площадью 210,4 квадратных метра в районе Измайлово. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Нежилое помещение находится по адресу: Измайловский проезд, дом 9, корпус 2, между станциями метро «Измайловская» и «Черкизовская». Поблизости расположены транспортные магистрали — Щелковское шоссе и Северо-Восточная хорда», — уточнил Пуртов.

По словам главы департамента, победитель аукциона сможет использовать объект для организации центра бытовых услуг, включающего, например прачечную, фотостудию или фитнес-салон.

Нежилое помещение имеет отдельный вход и подключено к электричеству, водоснабжению и канализации.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, а также подать заявку до 10 июня. Аукцион состоится 19 июня.

