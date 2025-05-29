На торги выставили нежилое помещение на востоке Москвы
Инвесторы могут поучаствовать в аукционе по продаже коммерческого помещения площадью 210,4 квадратных метра в районе Измайлово. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Нежилое помещение находится по адресу: Измайловский проезд, дом 9, корпус 2, между станциями метро «Измайловская» и «Черкизовская». Поблизости расположены транспортные магистрали — Щелковское шоссе и Северо-Восточная хорда», — уточнил Пуртов.
По словам главы департамента, победитель аукциона сможет использовать объект для организации центра бытовых услуг, включающего, например прачечную, фотостудию или фитнес-салон.
Нежилое помещение имеет отдельный вход и подключено к электричеству, водоснабжению и канализации.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, а также подать заявку до 10 июня. Аукцион состоится 19 июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru