На торги выставили коммерческое помещение на западе Москвы
Предприниматели смогут приобрести коммерческое помещение свободного назначения площадью более 2,7 тысячи квадратных метров, выставленное городом на аукцион, рассказал глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Представленное на торгах помещение находится в столичном районе Тропарево-Никулино, неподалеку от Тропаревского лесопарка. Как отметил Пуртов, оно занимает два этажа и подвал, а также имеет отдельный вход. Выгодное расположение помещения поможет бизнесу обеспечить стабильный поток клиентов.
Торги состоятся 18 марта на электронной торговой площадке «Росэлторг». Прием заявок на участие в аукционе завершится 6 марта. Чтобы принять участие в торгах, необходимо зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Город регулярно выставляет на аукцион различное имущество. В разделе «Имущество от города» на Инвестиционном портале Москвы можно ознакомиться с информацией о лотах. Развитие электронных сервисов для бизнеса отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru