На столичные торги выставили помещение для бизнеса в Тверском районе
Нежилое помещение площадью 266,5 кв. метра выставили на городской аукцион. Оно имеет свободное назначение и подходит для разных типов бизнеса. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Предприниматели могут приобрести помещение, находящееся в здании, которое относится к объектам историко-градостроительной среды — ансамблю жилых домов «Палиха» конца 1920-х – начала 1930-х годов. Оно расположено по адресу: Тихвинский переулок, дом 10-12, корпус 3», — рассказал Пуртов.
Объект подключен ко всем основным коммуникациям и имеет отдельный вход с улицы. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 мая, а сам аукцион пройдет 10 июня. Для участия необходимо наличие регистрации на портале «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.
Победитель торгов сможет организовать любой бизнес: от супермаркета до фотостудии, добавил Пуртов. Ограничения распространяются только на размещение апартаментов.
Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.
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