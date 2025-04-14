На севере Москвы выставлены на торги 188 машино-мест
В Северном административном округе доступны для покупки места на подземных паркингах в четырех районах (Ховрино, Коптево, Бескудниковский, Хорошевский). Об этом заявил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Приобретение парковочного пространства у города на открытых электронных аукционах — юридически прозрачная и безопасная сделка. Сейчас на торгах доступно 188 машино-мест на севере столицы, их площадь варьируется от 10 до 29,8 квадратного метра», — рассказал он.
Пуртов отметил, что приобретение собственного машино-места экономит время на поиск парковочного места, а также защищает автомобиль от осадков, перепадов температур и коррозии.
Заявки на участие в торгах принимаются в период с 14 апреля по 12 мая, а сами аукционы пройдут с 24 апреля по 22 мая, добавил глава столичного Департамента по конкурентной политике.
Для участия в аукционах необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Столица выставляет на торги разное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации.
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