На ПМЭФ обсудили крупные инфраструктурные проекты
Правительство РФ подготовило «инфраструктурное меню» для развития регионов, сообщил в ходе панельной сессии «Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
По словам министра, оно предусматривает предоставление льготных инфраструктурных кредитов на сумму 500 миллиардов рублей, запуск механизма поддержки модернизации коммунальных объектов из средств ФНБ и новый инструмент инфраструктурных облигаций.
Как подчеркнул Файзуллин, все эти механизмы поддержки предстоит реализовать именно в тех проектах, которые готовят регионы.
«Задачи, которые поставлены национальными целями по ежегодному вводу 120 миллионов квадратных метров жилья и улучшению качества жизни в полтора раза к 2030 году, невозможно осуществить без комплексных изменений на территории российских городов и поселений. В этой части уже принят закон о комплексном развитии территорий, в субъектах принимаются соответствующие законодательные акты», - напомнил Файзуллин.
Также участвовавший в дискуссии заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в свою очередь, рассказал о крупных инфраструктурных проектах, реализуемых в столице. В частности, он коснулся проекта «Индустриальные кварталы».
«Это комплексное развитие территорий бывших промзон в Москве, в рамках которого мы планируем вовлечь в развитие около 2 тысяч га. На этих территориях мы видим потенциальный объем строительства около 40 миллионов квадратных метров недвижимости, как торговых, промышленных, офисных помещений, так и, безусловно, жилья», - сказал Ефимов.
При этом он отметил, что при строительстве жилья инвестиции в инфраструктуру составляют от трети до 40%, в зависимости от проекта. Поэтому город частично берет на себя финансирование инфраструктуры.
Участники дискуссии обсудили возможности для привлечения инвестиций в российские регионы, а также перспективы комплексного развития территорий и строительства необходимой инфраструктуры.
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