На ПМЭФ подписан еще один договор о реорганизации бывшей промзоны «Коровино»
Новый договор о комплексном развитии территории производственной зоны «Коровино» на севере Москвы подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Комплексное развитие территории площадью почти пять гектаров пройдет в рамках проекта «Индустриальные кварталы».
«Инвестиции в проект превысят пять миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — почти 500 миллионов рублей в год, также будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест», — уточнил заммэра.
Планируется, что на территории будет построено более 80 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.
Он отметил, что в новом индустриальном квартале появится производственная и общественно-деловая застройка — каждая площадью 42 тысячи квадратных метров. Проект будет реализован в 2028 году.
Реализация проектов комплексного развития территории позволит открыть в Москве около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет. Объем инвестиций в реализацию проектов совокупно составит более семи триллионов рублей.
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