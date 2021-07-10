На месте двух московских долгостроев появятся магазины и досуговые центры
В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на месте двух долгостроев в Тимирязевском и Левобережном районах Москвы появится около 35 тыс. кв.м. общественно-деловой застройки - магазины, кафе, спортивные и досуговые центры
Как сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, при этом будет создано почти 900 рабочих мест.
«Реализуя эти проекты, девелоперы смогут получить льготу в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда в размере 1,5 миллиарда рублей по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка для строительства жилья», – отметил Ефимов.
По словам, главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, один из долгостроев находится в Тимирязевском районе и не использовался уже 17 лет, другой не использовался 11 лет и расположен в Левобережном районе.
«Всего на данный момент у Москвы в планах реорганизовать шесть первых территорий с долгостроями площадью свыше 7,7 га, в них инвестируют более 21 миллиарда рублей», – добавил Прохоров.
Две смежные программы, реализуемые столичными властями, – стимулирование создания мест приложения труда и «Индустриальные кварталы», - призваны сформировать в Москве сбалансированную комплексную застройку, создать новые рабочие места и разгрузить центр города. К этим программам власти Москвы привлекают инвесторов, которым предоставляют льготы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+25 766 / сут.
Умерли
142 тыс.+726 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+21 832 / сут.
- Биолог оценил вероятность заразиться штаммом «дельта» без маски
- В Афганистане заявили о содержащихся в тюрьмах страны россиянах
- Врач рассказала о влиянии жары на переболевших COVID-19
- Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане
- На Украине заявили об отказе Rolls-Royce оснастить украинские катера
- Филиппины получили партию российской вакцины «Спутник V»
- Регулятор ЕС сообщил о новых побочных эффектах вакцин Pfizer и Moderna
- Московские врачи начали делать экспресс-тесты на COVID-19
- В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9
- СМИ: Четверо полицейских погибли в столкновении с талибами в Афганистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru