На месте бывших промзон Москвы появятся более 90 новых школ и детских садов

В Москве построят более 90 объектов дошкольного и общего образования. Школы и детские сады появятся в столице в рамках проекта «Индустриальные кварталы», предполагающего комплексное развитие бывших промышленных территорий столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что механизм комплексного развития бывших промзон запущен в 2017 году. Он позволяет создать на территории бывших заводов и фабрик удобную и комфортную для жизни и работы горожан среду.

«Здесь появляются новые высокотехнологичные производства и промышленные технопарки, а также жилые дома и общественно-деловая застройка. Особое внимание мы уделяем созданию социальных объектов: общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и спортивных сооружений», - отметил заммэра Москвы.

Владимир Ефимов подчеркнул, что, к примеру, на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле» появятся два детских сада и школа. Договор о реорганизации был заключен летом прошлого года. При этом школу на 800 мест сдадут уже в следующем году. А к 2024 году на площади почти в 6 гектаров построят промышленный технопарк, бизнес-центр, жилые дома, поликлинику, а также всю необходимую инфраструктуру.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что в настоящий момент 1,9 тыс. га столичных территорий признаны пригодными для развития и реорганизации в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Там появятся различные объекты общей площадью 35 миллионов квадратных метров.

Между тем, ранее проекты решений о комплексном развитии семи участков бывших промзон «Грайвороново», «Зюзино», «Каширское шоссе», «Бескудниково», «Кунцево», «Коровино» и «Теплый стан» общей площадью свыше 77 гектаров были приняты на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на реализацию этих проектов направят более 460 млрд рублей.

