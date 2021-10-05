На месте бывшей промзоны «Сити-Север» появятся учебный центр и новые рабочие места
На комплексное развитие бывшей промзоны «Сити-Север» площадью 4,6 гектара по проекту «Индустриальные кварталы» потратят не менее 130 млрд рублей, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Ожидаемый бюджетный эффект - 5,4 миллиарда рублей в год. После редевелопмента территории здесь появится около 11 тысяч рабочих мест», - отметил он.
В частности, в бывшей промзоне на улице Антонова-Овсеенко планируется возвести 580 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового назначения, добавил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
В «Сити-Север» также появятся коммерческие помещения и офисов, они займут более двух третей от общей площади застройки — 422 тысячи квадратных метров. Также планируется возвести коммерческий учебный центр и апартаменты площадью 7,7 тысячи и 150 тысяч квадратных метров соответственно», — пояснил он.
Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 триллионов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Украинской актрисе дали звание заслуженной артистки за роль в показанном в России сериале
- Цена на газ в Европе вновь обновила исторический максимум
- СМИ сообщили об ограничениях поставок шоколадных батончиков Bounty
- В Германии опровергли причастность России к росту цен на газ
- Госкомиссия разрешила пуск корабля «Союз» с «киноэкипажем»
- В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления
- СК возбудил дела против задержанного за убийство студенток в Гае
- Станцию «Луна-25» запустят в июле 2022 года
- Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области признал вину
- Россия возобновила регулярное авиасообщение с пятью странами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru