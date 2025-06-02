На городских торгах реализуют помещение для бизнеса на проспекте Вернадского

Москва выставила на торги коммерческое помещение в районе Проспект Вернадского. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



«Столичными предпринимателями особенно востребованы помещения для бизнеса с отдельным входом с улицы и свободным назначением. Сейчас более 60 процентов коммерческих помещений, представленных на Инвестиционном портале Москвы, имеют такие характеристики. Среди них — объект площадью 152,7 квадратного метра на первом этаже дома 63 на проспекте Вернадского», — рассказал Пуртов.



По его словам, помещение расположено рядом с метро и прудами, что является его преимуществом. В нем можно открыть любой вид бизнеса. Помимо прочего, в помещении уже есть канализация, электричество и водоснабжение.



Аукцион пройдет 20 июня на электронной площадке «Росэлторг», заявки принимаются до 11 июня. Участникам необходимо зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.



Выставленную на торги недвижимость можно посмотреть на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

