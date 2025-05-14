На городских торгах реализуют коммерческое помещение в районе Щукино

На открытый аукцион выставили нежилое помещение площадью 117,5 квадратного метра на северо-западе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Столица регулярно обновляет перечень доступной предпринимателям недвижимости на Инвестиционном портале Москвы. Например, сейчас инвесторы могут приобрести на торгах помещение для бизнеса недалеко от станции метро ”Октябрьское Поле”. Оно находится в подвале жилого дома по адресу: улица Народного Ополчения, дом 36, и имеет отдельный вход с улицы», — рассказал глава департамента.

Через район проходит скоростная магистраль — Северо-Западная хорда, вблизи объекта расположены супермаркеты, салоны красоты, кофейня, студия фитнеса и художественная галерея.

Дом, в котором находится объект, подключен ко всем основным коммуникациям. Победитель торгов сможет открыть здесь любой вид бизнеса, кроме размещения апартаментов. Заявки на участие в аукционе можно подать до 20 мая, сами торги состоится 29 мая. Для участия в аукционах понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

