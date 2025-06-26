На городские торги выставили нежилое помещение в Красносельском районе

Предприниматели могут приобрести коммерческое помещение площадью более 700 квадратных метров на Мясницкой улице. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



По его словам, объект имеет свободное назначение и находится в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения.



«Нежилое помещение находится по адресу: Мясницкая улица, дом 21, строение 6 вблизи станций метро “Тургеневская”, “Чистые пруды” и “Сретенский бульвар”. Победитель торгов сможет организовать там практически любой бизнес, например, открыть образовательный или спортивный центр», — рассказал глава департамента.



Торги пройдут 10 июля, чтобы принять в них участие необходимо подать заявку в срок до 30 июня. Также потребуются регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.



Здание было построено в 1910-х годах и носит название «Училище живописи, ваяния и зодчества – с 1920 г. – ВХУТЕМАС: – Кухня, столовая для студентов». Объект подключен к основным коммуникациям и имеет отдельный вход.



Победивший в ходе торгов участник должен будет соблюдать в отношении объекта культурного наследия требования, предусмотренные охранным обязательством.

