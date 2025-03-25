На городские торги выставили 85 машино-мест в ЮВАО

Москва выставила на аукцион 85 парковочных мест в Юго-Восточном округе, рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, машино-места, расположенные на подземных стоянках жилых домов и в отдельно стоящих многоуровневых гаражных комплексах, пользуются высоким спросом у горожан. Так, на каждое парковочное место в среднем претендуют пять человек.

«Процедура участия в торгах удобна, прозрачна и проводится онлайн. Сейчас автовладельцам доступно 85 машино-мест на юго-востоке Москвы – в жилых домах в районах Некрасовка и Выхино-Жулебино. Прием заявок на участие в торгах заканчивается в период с 3 по 22 апреля», – отметил Пуртов.

В доме 1, корпус 1 на 2-й Вольской улице доступны 27 парковочных мест площадью от 9 до 38,7 квадратного метра. Еще 58 машино-мест площадью от 12,4 до 35 квадратных метров расположены в доме 23 на Привольной улице.

Открытые торги состоятся с 15 апреля по 6 мая. Чтобы принять участие в аукционе, нужно зарегистрироваться на онлайн-площадке «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

