На форуме «Москва 2030» инвесторам представили помещения для бизнеса в сфере медицины

Помещения для ведения коммерческой деятельности в сфере красоты и здоровья, которые можно приобрести на открытых аукционах, были представлены предпринимателям в ходе роуд-шоу «Оформление лицензии на медицинскую деятельность и городская недвижимость для бизнеса». Мероприятие состоялось в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» в павильоне «Экономика Москвы». Об этом рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



«Правильный выбор помещения для медицинского учреждения — это основа успешного старта и стабильной работы вашего бизнеса. Удобство расположения, соответствие санитарным нормам и грамотная планировка важны для обеспечения комфорта пациентов и эффективности работы персонала. Приобретение объектов на открытых торгах, в том числе с готовыми бизнес-решениями, гарантирует юридическую чистоту сделки — договор заключается напрямую с городом. На нашем очередном роуд-шоу предпринимателям представили восемь помещений медицинского назначения общей площадью более 2,6 тысячи квадратных метров. Самое крупное из них находится в Центральном административном округе, три объекта — в Западном и по два в Северном и в Северо-Восточном округах столицы. Ознакомиться со всем документами перед приобретением и совершить 3D-тур по объектам можно дистанционно на Инвестиционном портале Москвы», — рассказал Кирилл Пуртов.



Среди представленных объектов — свободные помещения на улицах Бориса Галушкина и Маршала Неделина. Их площадь составляет 280,3 и 493,9 квадратного метра. Победители торгов смогут провести здесь ремонт и открыть бизнес в сфере медицины.



Также инвесторам представили помещения, в которых уже работают компании-арендаторы — медицинские центры и аптеки. Два таких объекта находятся на Кутузовском проспекте, один — на 2-й Фрунзенской улице. Приобретение готового объекта позволяет получать арендные платежи с момента совершения сделки.



Организатором роуд-шоу выступил столичный Департамент по конкурентной политике. В число спикеров вошли представители профильных департаментов Правительства Москвы, ГБУ «Малый бизнес Москвы» и иные эксперты. Они поделились советами по подбору помещений для организации медицинского учреждения и рассказали о деталях оформления лицензии на подобную деятельность.



Информация об имуществе, выставленном в городе на торги, доступна в разделе «Торги Москвы» на Инвестиционном портале Москвы.



Форум «Территория будущего. Москва 2030» проходит в городе в рамках проекта «Лето в Москве». Событие знакомит жителей и гостей столицы с достижениями и планами развития мегаполиса.

