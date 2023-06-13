Москвичи выкупили у города почти 3,5 тысяч машино-мест по преимущественному праву

С 2019 года по преимущественному праву жители Москвы выкупили у столицы почти 3,5 тысячи машино-мест общей площадью 53,5 тыс. кв.м, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что наибольшее количество парковочных площадок – 1,3 тысячи – выкуплено в центре города. Горожане могут покупать машино-места в подземных паркингах домов с 2018 года.

При этом у собственников и нанимателей жилья по договорам социального найма есть преимущественное право покупки мест со скидкой 40% от рыночной стоимости. В случае, если на лот претендуют несколько жильцов дома, то проводится аукцион.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на западе столицы граждане приобрели 427 машино-мест, на юго-востоке – 388, на востоке – 385 парковочных мест.