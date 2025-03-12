Москвичи могут приобрести на торгах 16 участков под строительство частных домов в ТиНАО
Столица выставила на торги 16 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Новой Москве, рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Приобретение участков для строительства частных домов стабильно востребовано жителями столицы — по итогам прошлого года мы видим, что на один лот претендовали в среднем 10 заявителей. Физические лица смогут построить частные дома на 16 земельных участках под ИЖС в Троицком и Новомосковском административных округах», - отметил он.
Пуртов уточнил, что предельная площадь участков варьируется от 6 до 14 соток, а максимальная площадь объектов строительства варьируется от 239,6 до 554,4 квадратных метра.
Участки находятся в районах Филимонковский, Вороново, Краснопахорский и Внуково. Их владельцы также смогут выращивать сельскохозяйственные культуры, заниматься садоводством и оборудовать там помещения для хозяйственных нужд и гаража.
Поучаствовать в аукционах могут только физические лица. Прием заявок завершится в период с 28 марта по 18 апреля. Открытые аукционы состоятся с 3 по 24 апреля. Участвовать в городских торгах можно онлайн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru