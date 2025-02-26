Москва выставила на торги восемь помещений для бизнеса в Басманном районе

Предприниматели смогут приобрести восемь коммерческих объектов свободного назначения в Басманном районе Москвы, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что помещения площадью от 37,5 до 409,9 квадратных метра имеют свободное назначение и подходят для различных бизнес-проектов. Заявочные кампании пройдут в период с 4 по 26 марта. Торги начнутся 13 марта и продлятся до 4 апреля в зависимости от выбранного лота.

Пуртов подчеркнул, что недвижимость в центре Москвы особенно востребована у инвесторов, поскольку позволяет вести бизнес в районах с хорошей туристической и деловой активностью, а также высокой проходимостью.

Семь коммерческих помещений расположены на улицах Мясницкая, Земляной Вал, Новая Басманная и на Чистопрудном бульваре. Они подключены к водоснабжению, электричеству и канализации. Помещение в Армянском переулке подключено только к электричеству. Все объекты находятся в офисных зданиях и жилых домах.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Открытый формат аукционов обеспечивает справедливую конкуренцию и прозрачность процедуры.

Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. Сейчас инвесторам доступно свыше 400 нежилых помещений и зданий. Участвовать в городских торгах можно дистанционно – вся процедура проходит онлайн.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Аренда помещений

Горячие новости

Все новости

партнеры