Москва выставила на торги восемь помещений для бизнеса в Басманном районе
Предприниматели смогут приобрести восемь коммерческих объектов свободного назначения в Басманном районе Москвы, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Он отметил, что помещения площадью от 37,5 до 409,9 квадратных метра имеют свободное назначение и подходят для различных бизнес-проектов. Заявочные кампании пройдут в период с 4 по 26 марта. Торги начнутся 13 марта и продлятся до 4 апреля в зависимости от выбранного лота.
Пуртов подчеркнул, что недвижимость в центре Москвы особенно востребована у инвесторов, поскольку позволяет вести бизнес в районах с хорошей туристической и деловой активностью, а также высокой проходимостью.
Семь коммерческих помещений расположены на улицах Мясницкая, Земляной Вал, Новая Басманная и на Чистопрудном бульваре. Они подключены к водоснабжению, электричеству и канализации. Помещение в Армянском переулке подключено только к электричеству. Все объекты находятся в офисных зданиях и жилых домах.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Открытый формат аукционов обеспечивает справедливую конкуренцию и прозрачность процедуры.
Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. Сейчас инвесторам доступно свыше 400 нежилых помещений и зданий. Участвовать в городских торгах можно дистанционно – вся процедура проходит онлайн.
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