Москва выставила на торги три помещения на юго-западе города

Столица выставила на продажу три нежилых помещения свободного назначения в районах Академический и Ломоносовский на юго-западе города: объекты площадью от 52,7 до 131,1 «квадратов» расположены недалеко от метро «Профсоюзная». Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

«Представленные объекты занимают первые этажи новых жилых домов в районах с развитой инфраструктурой. Победители торгов смогут открыть здесь магазины, кафе, пункты выдачи товаров, салоны красоты и многое другое – все три помещения имеют свободное функциональное назначение», - сказал он.

По словам Пуртова, коммерческие объекты на первых этажах востребованы у городских предпринимателей. Так, только за первые шесть месяцев текущего года на торгах реализовали более 1,1 тысячи таких лотов.

Объект площадью 131,1 квадратных метра находится на улице Архитектора Власова, еще два объекта площадью 52,7 и 114,6 «квадрата» находятся на Новочеремушкинской улице. Все три помещения имеют отдельный вход со стороны улицы, а также подключены к основным коммуникациям.

Прием заявок по этим объектам будет завершен 17 сентября. Стоимость лотов определят в ходе открытых аукционов, которые состоятся 26 сентября. Для участия в торгах нужна будет усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2014 года продажи городской недвижимости увеличились в 13 раз. На торгах осуществляется, в частности, аренда и продажа коммерческих зданий и помещений, машино-мест, а также земли под магазины и кафе.

