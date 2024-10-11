Москва выставила на торги шесть участков для ИЖС на востоке города

Представители бизнеса смогут выкупить на городских торгах шесть земельных участков на востоке столицы, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.

По его словам, площадь земельных участков варьируется от 727 до 1525 «квадратов», максимальная площадь возведенных на них частных домов может составлять от 363,5 до 762,5 квадратного метра. Пуртов добавил, что торги состоятся 31 октября и 7 ноября.

Все земельные участки находятся в муниципальном округе Косино-Ухтомский и имеют доступ к водоснабжению, канализации, электричеству и газу.

Заявки на участие в зависимости от лота можно подать до 25 октября и до 1 ноября. Чтобы принять участие в торгах, нужно зарегистрироваться на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предлагаемые объекты выставляются на инвестиционном портале Москвы, где можно получить всю необходимую информацию — фотографию лотов, документацию, форму и условия реализации, а также совершить по объектам 3D-тур. Торги проходят в онлайн-формате.

Развития электронных сервисов для предпринимателей отвечает задачам нацпроекта «Цифровая экономика».

