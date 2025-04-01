Москва выставила на торги права на размещение четырех плоскостных парковок

Инвесторы могут побороться на торгах за права на заключение договоров на размещение четырех некапитальных объектов в районах Дорогомилово, Войковский, Отрадное и Южное Тушино. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Общая площадь предлагаемых участков превышает 4,1 тысячи квадратных метров, там можно разместить 127 парковочных мест.

«Они должны быть оборудованы пропускной системой, дорожными знаками, разметкой и при необходимости дополнительными инженерными решениями. Заявочные кампании завершатся 18 апреля, а открытые аукционы пройдут 22 апреля. С победителями торгов заключат договоры на пять лет», — уточнил Пуртов.

Так, в Войковском районе возможно размещение не более семи машиномест, в Дорогомилове — не более 16. В Южном Тушине есть возможность обустроить парковку на 34 машино-места. Самый большой участок под эти цели предлагается в Отрадном, будущая парковка сможет вместить до 70 автомобилей.

Все подробности о городской недвижимости можно найти на Инвестиционном портале Москвы, который выступает витриной выставляемых на торги лотов. Информация публикуется в разделе «Имущество от города». Принять участие в аукционе можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.

