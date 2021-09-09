Москва выставила на торги помещение в «Доходном доме Сокол» на Кузнецком мосту

На торги выставлено помещение, расположенное в «Доходном доме М.В. Сокол» на Кузнецком мосту. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что заявочная кампания уже стартовала. Конкурс по продаже объекта, площадь которого составляет почти 148 квадратных метров, состоится 27 октября.

«На конкурс выставлен примечательный лот: коммерческие площади в «Доходном доме М.В. Сокол» по адресу: Кузнецкий мост, дом 3 строение 2. Это здание входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Стартовая цена на конкурсе – 21,9 миллион рублей», – подчеркнул Ефимов.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что этот объект может быть использован новым владельцем по собственному усмотрению. Однако любые работы в здании можно проводить только после согласования с департаментом культурного наследия города Москвы.

Пятиэтажное кирпичное здание на Кузнецком мосту построено в 1903 году архитектором Иваном Машковым для столичной домовладелицы Марии Сокол. В шаговой доступности от «Доходного дома Сокол» – Большой и Малый театры, ЦУМ, Петровский пассаж. Пешком до Красной площади не более десяти минут.

С техническими характеристиками объектов и условиями продажи можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Принять участие в торгах можно на сайте «Единой электронной торговой площадки».

