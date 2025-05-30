Москва выставила на торги помещение для бизнеса в Восточном Измайлове
Предприниматели могут приобрести коммерческое помещение свободного назначения, расположенное в районе Восточное Измайлово. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Помещения для бизнеса на первых этажах жилых домов или в отдельно стоящих зданиях в 2024 году пользовались наибольшим спросом у инвесторов — они составили почти 60% процентов от 1880 реализованных объектов, отметил глава департамента.
«Один из таких объектов, который сейчас можно приобрести на торгах, находится в Восточном Измайлове на первом этаже жилого дома по адресу: Первомайская улица, дом 112. Здание расположено недалеко от станции метро «Первомайская» и Измайловского парка. Победитель аукциона сможет организовать здесь любой бизнес, например, семейное кафе, аптеку, косметологическую клинику или студию для проведения художественных мастер-классов», - рассказал Пуртов.
Площадь помещения составляет 102 квадратных метра. Оно подключено к водоснабжению и канализации, есть отдельный вход с улицы. Открытые торги пройдут 20 июня, заявки принимаются до 11 июня. Участникам необходимо зарегистрироваться на площадке «Росэлторг», а также иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.
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