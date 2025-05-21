Москва выставила на торги помещение для бизнеса в районе Троицк
Коммерческое помещение в Новой Москве выставлено на открытый аукцион. Оно может быть использовано для организации практически любого бизнеса. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Новая Москва стала местом притяжения для жителей столицы, предпринимателей и застройщиков. Этому способствуют развитая инфраструктура, а также разнообразие недвижимости на рынке и привлекательные стартовые условия участия в торгах. На городских аукционах инвесторы могут приобрести коммерческий объект площадью 118,9 квадратного метра по адресу: 1-я Ватутинская улица, дом 14, корпус 2. Помещение имеет свободное назначение и занимает первый этаж в 14-этажном доме», — рассказал Кирилл Пуртов.
Помещение подключено к основным коммуникациям: электричеству, водоснабжению и канализации.
Глава департамента добавил, что заявочная кампания продлится до 9 июня, а торги пройдут 18 июня. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.
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