Москва выставила на торги нежилое помещение в Хорошевском районе

Предприниматели могут приобрести нежилое помещение на Ходынском бульваре (Хорошевский район, САО) площадью 375,6 квадратного метра, заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.

Он отметил, что коммерческое помещение свободного назначения находится рядом со станцией метро «ЦСКА». Рядом находятся один из крупнейших столичных торговых центров, спорткомплекс и несколько парков. Такое расположение и интенсивный пешеходный трафик помогут обеспечить бизнесу стабильное развитие.

Помещение имеет отдельный вход и подключено к водоснабжению, канализации и электричеству.

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 марта, а открытые аукционы состоятся 19 марта. Для участия в них необходимо зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах. Участвовать в городских торгах можно дистанционно – вся процедура проходит онлайн.

