Москва выставила на торги нежилое помещение на северо-западе

Город выставил на торги помещение на улице Народного Ополчения (район Хорошево-Мневники, СЗАО). Победители аукциона смогут разместить в нем объект социальной инфраструктуры для детей, заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.

По его словам, площадь помещения составляет 401,8 кв.м., оно находится на первом этаже жилого дома. Объект подключен к канализации, водоснабжению и электричеству, также он имеет отдельный вход с улицы.

Сохранение назначения объекта на протяжении трех месяцев после перехода права собственности к покупателю является обязательным условием приватизации.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 3 апреля, сами торги пройдут 15 апреля. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Столица выставляет различное имущество на торги на Инвестиционном портале Москвы, где доступна вся необходимая информация. Также по объектам можно совершить 3D-тур. Все процедуры проходят онлайн.

