Москва выставила на торги нежилое помещение на северо-западе
Город выставил на торги помещение на улице Народного Ополчения (район Хорошево-Мневники, СЗАО). Победители аукциона смогут разместить в нем объект социальной инфраструктуры для детей, заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.
По его словам, площадь помещения составляет 401,8 кв.м., оно находится на первом этаже жилого дома. Объект подключен к канализации, водоснабжению и электричеству, также он имеет отдельный вход с улицы.
Сохранение назначения объекта на протяжении трех месяцев после перехода права собственности к покупателю является обязательным условием приватизации.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 3 апреля, сами торги пройдут 15 апреля. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.
Столица выставляет различное имущество на торги на Инвестиционном портале Москвы, где доступна вся необходимая информация. Также по объектам можно совершить 3D-тур. Все процедуры проходят онлайн.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ХАМАС назвали решение Израиля об атаке на Газу приговором заложникам
- В Кузбассе школьник на уроке ранил ножом одноклассника
- СМИ: Британия и ЕС 18 марта обсудят конфискацию активов России
- ПВО перехватила 46 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами
- При крушении самолета в Гондурасе погибли шесть человек
- Израиль возобновил обстрелы сектора Газа: Более 200 погибших
- Детей с 14 лет разрешат привлекать к работе в выходные
- Ургант зарегистрировал в Париже ИП по производству шоу
- Израиль сообщил, что возобновил операции против ХАМАС
- ИИ за двое суток разгадал секрет работы супербактерий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru