Москва выставила на торги крупное помещение для бизнеса в Останкинском районе
Столица выставила на торги просторное коммерческое помещение на северо-востоке Москвы, рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«На Инвестиционном портале Москвы предприниматели могут подобрать коммерческую недвижимость для всех типов бизнеса и разных проектов. Например, на городской аукцион выставлен объект, который расположен на первом этаже жилого дома по адресу: улица Академика Королева, дом 4, корпус 1, в шаговой доступности от станции метро «ВДНХ», - отметил Пуртов.
По словам главы департамента, рядом находятся парк культуры и отдыха, пруды, фонтаны, магазины, аптеки и салоны красоты. Заявки на участие будут приниматься до 16 июля.
Уточняется, что помещение имеет отдельный вход с улицы и подключено к коммуникациям.
Открытый аукцион состоится 25 июля. Принять участие в торгах могут любые юридические и физические лица. Для этого нужно зарегистрироваться на онлайн-площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина
- Над Россией уничтожили 55 украинских беспилотников
- СМИ: ВСУ неправильно использовали системы Patriot
- Стало известно об изменении срока предоставления квитанций за ЖКХ
- Кнайсль вспомнила о Геббельсе, комментируя слова министра обороны ФРГ Писториуса
- Трамп допустил, что может подписать указ о переименовании футбола в США
- Появилась информация о подготовке эвакуации Зеленского
- В Сенате США рассказали, что воздержатся от продвижения новых антироссийских санкций
- Власти Франции заявили об угрозе крупной войны в Европе
- СМИ: В Европе были ожидания о большем заявления Трампа о России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru