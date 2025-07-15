Москва выставила на торги крупное помещение для бизнеса в Останкинском районе

Столица выставила на торги просторное коммерческое помещение на северо-востоке Москвы, рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На Инвестиционном портале Москвы предприниматели могут подобрать коммерческую недвижимость для всех типов бизнеса и разных проектов. Например, на городской аукцион выставлен объект, который расположен на первом этаже жилого дома по адресу: улица Академика Королева, дом 4, корпус 1, в шаговой доступности от станции метро «ВДНХ», - отметил Пуртов.

По словам главы департамента, рядом находятся парк культуры и отдыха, пруды, фонтаны, магазины, аптеки и салоны красоты. Заявки на участие будут приниматься до 16 июля.

Уточняется, что помещение имеет отдельный вход с улицы и подключено к коммуникациям.

Открытый аукцион состоится 25 июля. Принять участие в торгах могут любые юридические и физические лица. Для этого нужно зарегистрироваться на онлайн-площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

