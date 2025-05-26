Москва выставила на торги коммерческое помещение в районе Зюзино

Коммерческое помещение свободного назначения на улице Каховка (район Зюзино, ЮЗАО) Москва выставила на торги. Об этом заявил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Выбор локации для бизнеса в большинстве случаев напрямую влияет на доход, который будет получать предприниматель. На городских торгах представлен большой выбор коммерческих помещений, находящихся в местах с высокой ежедневной проходимостью. К таким объектам относится помещение, расположенное в паре минут пешком от станции метро «Зюзино» на первом этаже здания по адресу: улица Каховка, дом 19, строение 1. Здесь можно открыть практически любой вид бизнеса: например, студию фитнеса, ателье, зоомагазин и другие», — отметил Пуртов.

Помещение, площадь которого составляет 77,2 квадратного метра, подключено к канализации и водоснабжению. Рядом находятся несколько прогулочных зон, в частности, Битцевский лесопарк и парк «Зюзино».

Подать заявки на участие в торгах можно до 2 июня, аукцион состоится на электронной площадке «Росэлторг» 11 июня. Участникам необходимо будет зарегистрироваться и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

Город выставляет на торги различное имущество. Найти актуальные предложения можно на Инвестиционном портале Москвы, здесь опубликована вся необходимая информация.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает целям регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

