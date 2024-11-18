Москва выставила на торги коммерческое помещение в Ломоносовском районе

Город выставил на продажу нежилое помещение свободного назначения площадью 265,3 квадратных метра в Ломоносовском районе на юго-западе столицы, рассказал глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

«Представленный объект площадью более 265 квадратных метров расположен в жилом доме 1959 года постройки, в районе с развитой инфраструктурой. Помещение имеет свободное назначение и подходит для открытия магазина, образовательного центра или культурно-досугового учреждения», – отметил Пуртов.

По его словам, открытый аукцион состоится 11 декабря, в ходе которого будет определена стоимость лота. Прием заявок завершится 2 декабря. Для того, чтобы принять участие в торгах, надо зарегистрироваться на торговой площадке «Росэлторг» и получить усиленную электронную подпись.

По словам министра правительства столицы, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, юго-запад Москвы входит в тройку самых популярных административных округов среди представителей бизнес-сообщества для покупки нежилых помещений. Так, предприниматели приобрели у города 160 объектов в январе-сентябре этого года. Примечательно, что 112 из купленных объектов были приобретены по итогам электронных торгов.

Москва активно развивает предпринимательство. Город выставляет на аукционы различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы.

