Москва выставила на торги коммерческий объект в ТиНАО
Столица выставила на торги нежилое помещение свободного назначения в Новой Москве, заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.
По его словам, помещение находится на 1-й Ватутинской улице на первом этаже нового дома. Площадь объекта составляет 76,7 «квадрата». Победитель торгов сможет открыть здесь любое учреждение сферы услуг. Всего, отметил Пуртов, с января по сентябрь текущего года в Москве было реализовано 339 таких помещений при среднем уровне конкуренции восемь участников на лот.
На объекте подключены основные коммуникации, а также выполнена черновая отделка. Подать заявку на участие в торгах можно до 29 января 2025 года, сам аукцион состоится 7 февраля. Для участия необходимо зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и обзавестись квалифицированной электронной подписью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru