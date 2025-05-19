Москва выставила на торги два коммерческих помещения в районе Ново-Переделкино

В районе Ново-Переделкино на городские торги выставлены два нежилых помещения, где предприниматели могут открыть практически любой вид бизнеса, рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что среди объектов, выставленных на городские торги, предприниматели могут найти помещения для реализации самых разных бизнес-планов. Так, сейчас доступны для приобретения два помещения площадью более 300 квадратных метров каждое на улице Чоботовская рядом со станцией метро «Новопеределкино».

«Объекты расположены на первом этаже и имеют отдельный вход. В них можно открыть самые разные виды бизнеса: супермаркет или специализированный магазин, ресторан или кафе, студию фитнеса или детский развивающий центр», — пояснил он.

Площадь помещений равна 323,2 и 337,1 квадратного метра. Также там проведено электричество, есть водоснабжение и подключение к канализации.

Москва выставляет помещения на торги на инвестиционном портале столицы. В разделе «Имущество от города» есть фотографии и вся информация о лотах.

