Москва выставила на торги четыре помещения в Можайском районе
Четыре помещения свободного назначения выставил на аукцион город. Площадь лотов составляет от 51,1 до 111,7 «квадрата», они находятся в Можайском районе (ЗАО). Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, все помещения находятся в одном доме по улице Толбухина. В них можно будет открыть пункты выдачи заказов, кафе, магазины и другие предприятия сферы услуг. Торги пройдут 5 февраля, отметил Пуртов.
Дом находится на пересечении Можайского шоссе и улицы Толбухина. Все лоты подключены к основным коммуникациям и имеют отдельные входы.
Заявки на участие в торгах принимаются до 27 января. Для участия в аукционах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На мысе Такиль в Крыму обнаружили загрязнение нефтепродуктами
- На обновление Киностудии имени Горького потратят 19 млрд рублей
- В Оренбургской области загорелась буровая установка
- ВС РФ взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре
- Госдеп призвал американцев немедленно уехать из Белоруссии
- В Москве пять человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой
- В СВР заявили, что Санду готовит план военной операции в Приднестровье
- ВЦИОМ: Большинство россиян попросили бы у Деда Мороза победу в СВО
- Генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону и расширить военное производство
- В Черном море у берегов Стамбула нашли морскую мину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru