Москва выставила на торги четыре помещения в Можайском районе

Четыре помещения свободного назначения выставил на аукцион город. Площадь лотов составляет от 51,1 до 111,7 «квадрата», они находятся в Можайском районе (ЗАО). Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, все помещения находятся в одном доме по улице Толбухина. В них можно будет открыть пункты выдачи заказов, кафе, магазины и другие предприятия сферы услуг. Торги пройдут 5 февраля, отметил Пуртов.

Дом находится на пересечении Можайского шоссе и улицы Толбухина. Все лоты подключены к основным коммуникациям и имеют отдельные входы.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 января. Для участия в аукционах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

