Москва выставила на торги 9 коммерческих помещений в Басманном районе
Москва выставила на торги по продаже девять нежилых помещений свободного назначения в Басманном районе, рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Город выставил на торги девять коммерческих помещений площадью от 13,5 до 274,6 квадратного метра в центре столицы. Свободное назначение объектов позволит победителям использовать их для различных коммерческих целей», – отметил Пуртов.
По его словам, с 5 декабря по 24 января состоятся открытые аукционы, в рамках которых определится стоимость лотов. Принять участие в аукционе могут физические и юридические лица. Заявочные кампании завершатся в период с 26 ноября по 15 января, в зависимости от объекта.
Один из выставленных на торги объектов расположен на втором этаже здания на улице Казакова. Его можно использовать в качестве мастерской или офиса. Еще два помещения расположены в подвалах жилых домов на улицах Бауманской и Фридриха Энгельса, в переулках Денисовский и Огородная Слобода. Эти объекты подойдут для создания в них центров бытовых услуг или культурно-досуговых учреждений. Еще четыре лота расположены на первых этажах зданий на улице Покровка, в Потаповском и Лучниковом переулках. Эти помещения подойдут для открытия кафе, магазинов и предприятий сферы услуг.
Москва выставляет на аукционы различное имущество, а витриной для предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал столицы. Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».
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