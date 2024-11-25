Москва выставила на торги 39 машино-мест на северо-востоке города
Предприниматели могут приобрести на торгах 39 машино-мест в подземных и многоуровневых паркингах на северо-востоке Москвы площадью от девяти до 25 квадратных метров, рассказал глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, все реализуемые на торгах машино-места находятся в пешей доступности от метро. Так, семь машино-мест находятся 1-м Стрелецком проезде, 18. Еще 25 мест на подземном паркинге на проезде Дежнева, д. 30, к 3 также доступны для покупки на торгах. Предприниматели могут приобрести шесть лотов в подвальном помещении жилого дома на улице Искры, д. 1. Самое крупное парковочное место площадью 24,9 квадратного метра расположено в многоуровневой стоянке на Долгопрудненском шоссе, д. 8.
Заявочные кампании завершатся в период с 3 декабря по 9 января. Итоги подведут с 12 декабря по 23 января, в зависимости от лота. Для того, чтобы принять участие в торгах нужно зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.
Москва регулярно выставляет на аукционы различное имущество, витриной реализуемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы.
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